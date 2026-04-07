Ici tout commence du 7 avril : Jasmine va-t-elle réagir ? Milan lui parle (résumé + vidéo épisode 1409 en avance)

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Ici tout commence du 7 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1409 – Jasmine est au fond du trou ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, après avoir mis Naël en danger, elle perd sa garde… Mais Milan, qui découvre qu’elle ne prend plus son traitement, va trouver les mots pour la faire réagir.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 7 avril – résumé de l’épisode 1409

Le chef Delobel annonce à Jasmine qu’il s’occupera désormais de Naël tant qu’elle ne se soigne pas, allant jusqu’à menacer d’alerter les services sociaux. Contrainte, elle laisse partir son fils avec lui et en veut beaucoup à Rose. Fragilisée, elle refuse toujours son traitement, devient agressive et met Rose dehors, tandis que Tom reste à ses côtés. Rose et Anaïs font appel à Milan : face à lui, Jasmine craque, réalise que Delobel a raison et envisage enfin de reprendre ses médicaments.

De son côté, Gary tourne une vidéo pour la newsletter avec César, mais préfère diffuser des potins plutôt qu’une vraie info. Il piège la cheffe Listrac avec des questions personnelles, publie une vidéo basée sur ses mensonges et se fait sanctionner : il doit s’excuser et perd la newsletter au profit de tâches ingrates, tandis que Malik pourrait le remplacer.



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Enfin, Ferdinand s’épanouit dans son rôle de maître d’hôtel, mais la venue de sa mère bouleverse tout : quittée par son mari et en difficulté, elle souhaite se rapprocher de lui et renouer le contact.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jasmine sur le départ ? Delobel lui propose… (vidéo épisode du 9 avril)

Ici tout commence du 7 avril 2026 – extrait vidéo

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