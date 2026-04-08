Audiences 7 avril 2026 : « A priori » leader devant « Koh-Lanta »

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Audiences 7 avril 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la saison 2 inédite de la série « A priori », désormais portée par Florent Manaudou, qui a captivé 2,74 millions de téléspectateurs en moyenne pour 16,4% de pda.


C’est juste devant TF1 avec l’épisode 6 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,59 millions de téléspectateurs pour 14,7% de pda.

Audiences 7 avril 2026 : « A priori » leader devant « Koh-Lanta »
Crédits photo : Fabien Malot / FTV


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Audiences 7 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du « Grand échiquier », qui a intéressé 1,16 million de téléspectateurs pour 7% de pda.

M6 rediffusait un numéro de « Cauchemar en cuisine », qui n’a été suivi hier soir que par 996.000 téléspectateurs en moyenne pour 5,5% de pda.


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Sur W9, l’épisode 13 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 563.000 téléspectateurs pour 3,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

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