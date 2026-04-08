Ici tout commence du 8 avril : Anaïs fait une grande annonce ! (résumé + vidéo épisode 1410 en avance)

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Ici tout commence du 8 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1410 – Alors que Jasmine se reprend en mains, Anaïs va faire une grande annonce ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Ferdinand prend une grande décision vis à vis de sa mère.





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Ici tout commence du 8 avril – résumé de l’épisode 1410

À la coloc, Jasmine va mieux grâce à Milan et a repris son traitement, mais reste marquée et honteuse de sa phase maniaque. À l’Institut, elle souhaite récupérer Naël, mais Delobel préfère attendre. Après une discussion avec Rose et Marc, il finit toutefois par accepter de lui faire confiance. Jasmine doute encore d’être une bonne mère, mais Rose la rassure.

De son côté, Ferdinand est perturbé par le retour de sa mère, Lucile. Léonard refuse de la revoir malgré ses regrets. Soutenu par Léonard, Ferdinand choisit finalement de ne pas renouer avec elle et affirme son indépendance.



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Enfin, à l’Institut, Anaïs annonce officiellement le Défi des Jeunes Talents de la Pâtisserie, prévu dans 15 jours à l’occasion des 30 ans de carrière du chef Teyssier. Un concours ouvert aux moins de 30 ans, avec un commis et un coach. À la clé : la possibilité d’ouvrir sa pâtisserie. Teyssier déconseille aux élèves les plus jeunes de participer, ce qui en pousse certains à renoncer.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Anaïs sous le choc, Jasmine lui annonce… (vidéo épisode du 10 avril)

Ici tout commence du 8 avril 2026 – extrait vidéo

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