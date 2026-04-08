« Sœurs et demie » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (8 avril 2026)

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« Sœurs et demie » au programme TV du mercredi 8 avril 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Sœurs et demie », porté par Jeanne Bournaud et Anna Blézo.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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Sœurs et demie, présentation

Anaïs Marchini, policière aussi talentueuse que fragilisée, est mise sur la touche après la diffusion d’une vidéo polémique sur les réseaux sociaux. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’elle devient, malgré elle, la tutrice de Gabrielle, sa demi-sœur de 11 ans dont elle ignorait jusque-là l’existence.

Brillante et animée d’une curiosité sans limite, la jeune Gabrielle vient bousculer le quotidien solitaire d’Anaïs, peu habituée aux relations familiales. Mais quand la policière décide, contre l’avis de sa hiérarchie, de se pencher sur le mystérieux suicide d’un étudiant en médecine, l’enfant se révèle être une alliée précieuse. Peu à peu, les deux sœurs apprennent à se connaître et forment un duo aussi improbable qu’efficace pour élucider une affaire particulièrement complexe.



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Le casting

Avec Jeanne Bournaud (Anaïs), Anna Blézo (Gabrielle), Alban Aumard (Jean-Louis), Vincent Winterhalter (Commissaire), Claire Nadeau (Albertine Carriau), Clément Aubert (Marc), Marin Langlois (Thibault Villard), Zélie Brackman (Marilou Van Dijk)