C à vous du 10 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 10 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 10 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


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🔵 Crise du carburant, 2027 : l’ancien Premier ministre Michel Barnier est l’invité de C à vous

🔵 Travail le 1er mai : le débat relancé à l’Assemblée nationale. Décryptage avec Emmanuel Lechypre, éditorialiste économie BFM Business, BFM TV et RMC, et Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française


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🔵 Dans la suite de C à vous :
📖 David Foenkinos pour son livre « Je suis drôle », aux éditions Gallimard
🎙️ Sophie Davant, pour l’émission « Les histoires extraordinaires » sur Europe 1
🎙️ Benjamin Duhamel et Sonia Devillers, pour « La grande matinale » de France Inter

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 10 avril 2026 à 19h sur France 5.

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