Tatiana Silva quitte le groupe TF1 : quand présentera-t-elle sa dernière météo ?

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Tatiana Silva s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Ce vendredi, le groupe TF1 a officiellement annoncé le départ de la présentatrice météo, confirmant ainsi une information révélée plus tôt par Le Parisien.











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Après près de dix années passées au sein de la chaîne, Tatiana Silva fera ses adieux aux téléspectateurs ce dimanche 12 avril après le journal de 20h, à l’occasion de sa toute dernière présentation météo. Un moment qui s’annonce chargé d’émotion pour celle qui s’est imposée comme l’un des visages familiers de la météo sur TF1.

Dans un message publié sur le réseau social X, le groupe TF1 a tenu à saluer son parcours : « Après près de dix belles années, Tatiana Silva a pris la décision de quitter le Groupe TF1 pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Elle adresse ses remerciements sincères à la direction et aux équipes avec lesquelles elle a eu tant de plaisir à travailler. »

Arrivée au sein du groupe en 2017, Tatiana Silva avait été choisie pour succéder à Catherine Laborde à la présentation de la météo. Un passage de relais marquant, qui l’avait propulsée sous le feu des projecteurs sur la première chaîne. Au fil des années, elle s’est imposée comme l’un des visages incontournables de la météo, notamment aux commandes des éditions du week-end et avec sa fameuse phrase « Et surtout, prenez bien soin de vous ».



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Pour l’heure, l’animatrice n’a pas encore pris la parole publiquement pour commenter cette annonce ni préciser ses futurs projets.