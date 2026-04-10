Tennis Monte-Carlo : Vacherot / De Minaur en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Vacherot / De Minaur en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi soir. Après les qualifications de Zverev, Sinner et Alcaraz, le monégasque Valentin Vacheront affronte l’australien Alex De Minaur en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 17h30 sur Eurosport.







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Le dernier quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo oppose ce soir Valentin Vacherot à Alex de Minaur, dans un duel entre la surprise du tournoi et un membre du top 10. Porté par son public, le Monégasque réalise une semaine exceptionnelle, devenant le premier joueur de son pays à atteindre les quarts ici après des victoires marquantes, notamment contre Lorenzo Musetti et Hubert Hurkacz. Face à lui, De Minaur, tête de série et habitué des phases finales, a su gérer des matchs accrochés pour confirmer sa régularité à ce niveau.

Sur le papier, l’Australien part favori grâce à son expérience et sa solidité dans les longs échanges. Mais Vacherot, transcendé par l’événement et déjà auteur de plusieurs exploits, aura des arguments à faire valoir, notamment sur une terre battue qu’il connaît parfaitement. Entre la constance de De Minaur et la dynamique du joueur local, ce match pourrait bien offrir une opposition serrée et pleine d’intensité.



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ATP Monte-Carlo le match Vacherot / De Minaur en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 17h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Vacherot / De Minaur, quart de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.