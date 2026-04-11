C à vous du 11 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 11 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès, Guillaume Abbas Hodanger, frère d’Agnès Dupont de Ligonnès s’exprime pour la première fois, ce soir dans C à vous

🔵 Les pouvoirs inattendus des supermédicaments pour maigrir.Les explications du Dr Jimmy Mohamed, médecin généraliste, ce soir dans C à vous



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🔵 Trump accusé de démence après ses propos sur l’Iran. On en parle ce soir avec Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI et Philippe Gélie, directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste international au Figaro

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Josiane Balasko & Fadily Camara pour le film « L’arnaqueuse » en salle le 22 avril

✨ Sylvie Vartan & Roland Perez pour leur Masterclass au Palais des Congrès le 12 mai 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 11 avril 2026 à 19h sur France 5.