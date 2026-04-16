C à vous du 16 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 16 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Affaire Epstein : du scandale américain aux zones d’ombre françaises. Tristan Waleckx, rédacteur en chef et présentateur de Complément d’enquête, et Melissa Bell, grand reporter, correspondante de CNN à Paris sont les invités de C à vous

🔵 Calvitie : alerte sur un médicament très utilisé. Décryptage avec Nicolas Berrod, rédacteur en chef adjoint du pôle vie privée du Parisien-Aujourd’hui en France, chargé des sujets santé, sciences et climat



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Vincent Macaigne et Zoé Marchal, pour le film « La poupée » en salle le 22 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 avril 2026 à 19h sur France 5.