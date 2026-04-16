Star Academy : Victor confirme un blocage pour la sortie des singles des académiciens

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Alors que la tournée de la Star Academy bat actuellement son plein, les fans commencent à s’impatienter concernant les premiers projets musicaux des élèves de la dernière saison. Et pour cause : aucun single n’a encore vu le jour, plus de deux mois après la finale. Une situation que Victor, demi-finaliste du télé-crochet, a récemment évoquée sans détour.











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Invité du podcast Absolument Fabuleuses animé par Elo et Palo, le jeune artiste s’est confié sur son actualité du moment. S’il assure que la tournée se déroule à merveille, il reconnaît que les choses sont plus calmes côté sorties musicales : « Bah alors là, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. J’ai la tournée qui est toujours en cours, qui se passe très bien. Le show est magnifique, n’hésitez pas. Je crois que de toute façon, il n’y a plus beaucoup de places là. Mais s’il en reste, n’hésitez surtout pas. Et puis moi, j’écris mes petits bangers en studio. (…) Pour l’instant, je m’entoure des bons compositeurs et tout, je suis très content. Des bons réals. Je ne fais que ça dès que j’entre Paris, studio à gogo. »

Très actif en studio, Victor semble donc préparer activement la suite. Pourtant, lorsque la question d’une éventuelle sortie de single lui est posée, sa réponse laisse peu de place au doute : « Non, bah déjà au niveau contractuel, on est un peu bloqué. Enfin bref… ».

Visiblement mal à l’aise sur le sujet, le chanteur n’a pas souhaité entrer dans les détails. Mais cette déclaration vient renforcer une rumeur persistante : les académiciens seraient contractuellement empêchés de sortir leurs propres titres tant que la gagnante, Ambre (Amber Jadah), n’a pas elle-même dévoilé son premier single.



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Un délai qui commence à susciter des interrogations. En effet, plus de deux mois après sa victoire en finale, la jeune artiste n’a toujours rien publié. Une attente inhabituelle pour ce type d’émission, où les gagnants lancent généralement leur carrière musicale dans la foulée.

En coulisses, cette situation pourrait freiner l’élan de toute une promotion pourtant très attendue. Reste à savoir combien de temps encore les fans devront patienter avant de découvrir les premiers projets solo des académiciens. Une chose est sûre : du côté de Victor, les morceaux sont prêts… mais encore gardés sous clé.