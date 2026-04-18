C à vous du 18 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 18 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Champagne : la pire récolte depuis 2003 ? Décryptage avec Serge Zaka, Agro-climatologie et chasseur d’orages

🔵 Le corps d’une victime potentielle de Dominique Pelicot exhumé 35 ans après. On en parle avec Me Florence Rault, avocate de la famille de Sophie Narme, Marion et Caroline Darian, et Mélanie Bertrand, grand reporter police-justice BFM TV



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🔵 Dans la suite de C à vous :

⛪ Stéphane Bern pour « La mission Bern » et « Le loto du patrimoine » édition 2026

🎶 Shy’m pour le spectacle « Chicago le musical » jusqu’au 17 mai

🖋️ Augustin Trapenard pour « La grande dictée 2026 » mercredi 22 avril sur France 5

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 18 avril 2026 à 19h sur France 5.