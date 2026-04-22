C à vous du 22 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 22 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Affaire Boulin : 47 ans après, l’enquête relancée. Décryptage avec Me Didier Seban, avocat de la famille Boulin

🔵 G7 de l’environnement, prix du carburant, décarbonation… Jean-Marc Jancovici, ingénieur, président de « The Shift Project », est l’invité de C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Nathalie Saint-Cricq pour le livre « La petite mère »

🎥 Gaspard G pour « Les dossiers de Gaspard G » sur YouTube

🎶 Richard Lecocq pour « Michael : songs from the motion picture »

🎶,Sienna Spiro pour les singles « Die on this hill » & « The visitor »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 22 avril 2026 à 19h sur France 5.