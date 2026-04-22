Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie en garde à vue, Thierry doute de Jeanne (épisode du 27 avril)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1909 du 27 avril 2026 – Nathalie va être arrêtée et placée en garde à vue dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». C’est Claudine Becker qui assure sa défense et est à ses côtés pendant son interrogatoire.











Publicité





Nathalie explique à Alex et Thierry qu’elle est allée chez les Beaulieu mais Henri ne l’a pas crue quand elle lui a dit être sa demie soeur. Elle assure qu’elle n’a pas insisté quand il l’a mise à la porte. Elle était bouleversée, elle a acheté une bouteille d’alcool et a erré jusqu’à ce qu’elle décide d’aller chez sa fille, Emma.

Au final, dix minutes se sont écoulées entre le moment où Nathalie a parlé à Henri et celui où Jeanne l’a retrouvé mort. Thierry explique à Alex qu’il a des doutes sur Jeanne mais il ne sait pas pourquoi elle aurait tué son frère…

Un test adn est pratiqué et confirme que Nathalie est bien la demie soeur de Jeanne. Alex lui annonce et parle du film de famille… De son côté, Becker enquête du côté du film Super 8. Il interroge Alix, qui maintient l’avoir trouvé dans une brocante. Il insiste mais elle ne balance pas José !



Publicité





En fin de journée, Emma apprend que la garde à vue de sa mère a été prolongée. Elle s’inquiète et prévient Bertier, qui est bouleversé.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité éclate, Charles inquiété, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici