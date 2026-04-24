C à vous du 24 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 24 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Donald Trump fragilisé par la guerre en Iran. Décryptage avec Alain Frachon, chroniqueur de politique étrangère au Monde, et Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis

🔵 Le plan choc du gouvernement contre la crise du logement. Corinne Jolly, présidente de Particulier à Particulier est l’invitée de C à vous



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🔵 L’été au printemps : faut-il s’inquiéter ? On en parle avec Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Jean-Luc Reichmann et Cyprien pour l’émission « Les 12 coups de midi » sur TF1+

🔪 Eloy Spinnler, chef cuisinier des restaurants « Orgueil », « Colère » et « Envie – le banquet » à Paris

🎥 Nassim Lyes pour le film « Bagarre »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 24 avril 2026 à 19h sur France 5.