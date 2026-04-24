Carlos Alcaraz officiellement forfait à Rome et Roland Garros !

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Le monde du tennis est sous le choc. Carlos Alcaraz a annoncé ce vendredi qu’il ne participera ni au Masters 1000 de Rome ni à Roland-Garros, en raison d’un problème physique nécessitant de la prudence.





Dans un message publié il y a quelques minutes sur ses réseaux sociaux, le numéro un mondial, déjà absent à Madrid suite à une blessure au poignet, a expliqué sa décision.







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« Après les résultats des examens réalisés aujourd’hui, nous avons décidé que le plus prudent était de faire preuve de prudence et de ne pas participer à Rome ni à Roland-Garros, en attendant d’évaluer l’évolution afin de pouvoir décider quand revenir sur les courts. C’est une période difficile pour moi, mais je suis certain que nous en sortirons plus forts »

Un coup dur pour le joueur espagnol, qui figurait parmi les grands favoris de la saison sur terre battue. Son absence à Rome et surtout à Roland-Garros, où il était très attendu, rebat totalement les cartes du circuit ATP à l’approche de l’été.

À seulement 22 ans, Carlos Alcaraz fait déjà face à l’un des moments les plus délicats de sa jeune carrière. Cette décision, prise avec son équipe médicale, vise avant tout à éviter toute aggravation de sa blessure et à préparer un retour dans les meilleures conditions.



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Reste désormais à savoir quand le prodige espagnol pourra retrouver les courts, alors que les fans espèrent le revoir rapidement à son meilleur niveau.