La meilleure boulangerie de France du 24 avril 2026 : le sommaire, qui va gagner et représenter le Rhône-Alpes ouest ?

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La meilleure boulangerie de France du 24 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce jeudi soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour en Rhône-Alpes ouest et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 24 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 24ème semaine de la saison, le jury est en Rhône-Alpes ouest.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Valentin dans le Rhône qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Pierre et Alexandre dans le Rhône qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 9/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Claire et Sébastien dans la Drôme qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,3/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie d’Alexandre dans la Loiree qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 7,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera encore une fois dans la Loire à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

En fin d’émission, le jury désignera la meilleure boulangerie de la semaine, qui représentera l’ouest du Rhône-Alpes lors de la semaine de la finale nationale pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.