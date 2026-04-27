C à vous du 27 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 27 avril 2026, invités et sommaire – Les téléspectateurs de « C à vous ». devront patienter avant de retrouver leurs rendez-vous habituels en direct. Ce lundi, l’émission quotidienne de France 5 bascule en mode best-of, marquant une pause pour Anne-Elisabeth Lemoine et toute son équipe.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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Comme chaque année à cette période, l’animatrice et ses chroniqueurs s’accordent quelques jours de repos bien mérités. Durant toute la semaine, la chaîne proposera ainsi une sélection des meilleurs moments récents de l’émission : interviews marquantes, séquences fortes et instants conviviaux qui ont rythmé ces derniers mois.

Une programmation spéciale qui permettra aux fidèles de revivre les temps forts de C à vous, en attendant le retour du direct.



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Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe seront de retour à l’antenne dès le lundi 4 mai, pour une nouvelle semaine d’émissions inédites. D’ici là, place aux souvenirs et aux séquences cultes !