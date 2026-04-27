La meilleure boulangerie de France du 27 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (liste des boulangeries de la semaine)

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La meilleure boulangerie de France du 27 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette 25ème semaine de compétition, le jury se rend en Bretagne – côté Sud.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 27 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 25ème semaine de la saison, le jury est en Bretagne – côté Sud.

🔵 Lundi, direction le Finistère pour découvrir les deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



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Les boulangeries de la semaine

📅 Lundi 27 avril : Les lichouseries de Lokmaria à Quimper (29) / L’Atelier du boulanger à La Forêt-Fouesnant (29)

📅 Mardi 28 avril : Boulangerie Fournil du Bigouden à Combrit (29) / Les Plomarc’h à Douarnenez (29)

📅 Mercredi 29 avril : Boulangerie Matéo Lagadic à Crozon (29) / Boulangerie Gueguen à Le Faou (29)

📅 Jeudi 30 avril : Bara Mod Kozh à Le Croisty (56) / Chez Gurvan à Plouay (56)

📅 Vendredi 1er mai : Boulangerie le painseum à Quimper (29) / TY Fournil à Coray (29)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Bretagne – côté Sud pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.