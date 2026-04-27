Un Si Grand Soleil Spoiler : la vérité sur la mort d’Henri éclate, Jeanne dit tout à la police ! (épisode du 30 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1912 du 30 avril 2026 – La vérité sur la mort d’Henri va éclater dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, grâce au plan de Dimitri et Lucas, Jeanne va avouer le meurtre d’Henri !











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En arrivant au commissariat, Alex découvre un mail avec la vidéo des aveux de Jeanne, filmée à son insu chez elle. Il la regarde avec Thierry avant de la montrer à Becker. Il leur fait remarquer que ça n’a aucune valeur légale : il leur faut de véritables aveux de Jeanne Beaulieu !

Jeanne, hospitalisée après avoir fait un malaise sous les yeux d’Alain la veille, est interrogée par Alex à l’hôpital. Ce dernier lui parle du poids difficile à porter de certains mensonges… Et ça marche : Jeanne passe aux aveux ! Elle raconte ce qui s’est passé ce soir là. Elle est rentrée du pressing et Henri lui a raconté la visite de Nathalie. Jeanne ne voulait rien entendre à son sujet alors qu’Henri avait envie de la connaitre et même de lui laisser la part d’héritage qu’elle méritait. Henri a fini par traiter sa soeur de veille folle… Dans une colère noire, Jeanne a poussé Henri. Il a chuté en arrière et sa tête a cogné une marche d’escalier.

En fin de journée, Claudine Becker appelle Emma pour lui annoncer que sa mère est innocentée suite aux aveux de Jeanne. Elle sera libérée le lendemain.



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