C à vous du 4 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 4 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Politique : une violence nouvelle et plus visible ? Décryptage avec Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po, et Michel Wieviorka, sociologue

🔵 Artemis II, cap sur la Lune. Christophe Galfard, physicien et auteur de « La vie à portée de main », aux éditions Albin Michel, est l’invité de C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Lola Dewaere, pour la série « Je sais pas » à partir du lundi 6 avril sur France 2

🎭 Clémentine Célarié pour la pièce de théâtre « Potiche »

📖 Sophie Fontanel pour le livre « Shéhérazade et la 602ème nuit », aux éditions Seghers

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 4 avril 2026 à 19h sur France 5.