C à vous du 4 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 4 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 4 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


Publicité

🔵 Politique : une violence nouvelle et plus visible ? Décryptage avec Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po, et Michel Wieviorka, sociologue

🔵 Artemis II, cap sur la Lune. Christophe Galfard, physicien et auteur de « La vie à portée de main », aux éditions Albin Michel, est l’invité de C à vous


Publicité

🔵 Dans la suite de C à vous :
📺 Lola Dewaere, pour la série « Je sais pas » à partir du lundi 6 avril sur France 2
🎭 Clémentine Célarié pour la pièce de théâtre « Potiche »
📖 Sophie Fontanel pour le livre « Shéhérazade et la 602ème nuit », aux éditions Seghers

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 4 avril 2026 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
20h30 le dimanche du 5 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 5 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse
Les Enfants de la Télé du 5 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?
Les Enfants de la Télé du 5 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?
Un dimanche à la campagne du 5 avril : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?
Un dimanche à la campagne du 5 avril : l'émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?
Vivement Dimanche du 5 avril 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?
Vivement Dimanche du 5 avril 2026 : l'émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?


Publicité


Retour en haut