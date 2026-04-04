Rugby Champions Cup : suivre Toulouse / Bristol en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Champions Cup – Toulouse / Bristol en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 4 avril 2026 sur beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby reprend ce week-end avec les huitièmes de finale de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit Bristol.





Un match de rugby à suivre en direct sur beIn Sports, coup d’envoi à 18h30.







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Ce samedi soir, le Stade Toulousain accueille les Bristol Bears au stade Ernest-Wallon en huitième de finale de la Champions Cup, avec le statut de favori dans ce choc inédit entre les deux clubs. Sextuple champion d’Europe, Toulouse vise un nouveau sacre et pourra compter sur le retour de nombreux internationaux, dont ses cadres du XV de France, pour aborder ce rendez-vous décisif à domicile.



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Face à eux, Bristol débarque avec de solides ambitions malgré une dynamique récente plus fragile en championnat. Les Anglais, capables de rivaliser avec les meilleures équipes européennes, s’appuient sur un effectif talentueux et offensif, mais devront réaliser un exploit pour faire tomber des Toulousains redoutables sur leur pelouse. Entre expérience et puissance côté français, et audace anglaise, ce duel promet un affrontement spectaculaire où Toulouse part avec une longueur d’avance.

Toulouse / Bristol, compositions des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Barassi, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu’u.

Les remplaçants : 16. Lacombre, 17. Mallez, 18. Merkler, 19. Brennan, 20. Banos, 21. Graou, 22.Chocobares, 23. Kinghorn.

Le XV de départ de Bristol : 15. Rees-Zammit; 14. Ravouvou, 13. Janse van Rensburg, 12. Williams, 11. Ibitoye ; 10. Jordan, 9. Randall ; 7. Harding (cap.), 8. Grondona, 6.Luatua ; 5.Owen, 4. Dun ; 3. Kloska, 2. Oghre, 1.Genge.

Les remplaçants : 16. Thacker, 17. Woolmore, 18. Lahiff, 19. Taylor, 20. Ivanishvili, 21. Marmion, 22. Moroni, 23. Heward.

Toulouse / Bristol en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 18h30.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Toulouse / Bristol, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur beIn Sports.