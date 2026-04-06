C à vous du 6 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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Ce lundi 6 avril, les fidèles de « C à vous » devront patienter avant de retrouver leur rendez-vous habituel en direct. En raison du lundi de Pâques, le talk-show animé par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 sera exceptionnellement proposé en version best-of.











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Pour cette soirée spéciale, l’émission « C à vous » reviendra sur les moments forts de ces dernières semaines : interviews marquantes, séquences marquantes et échanges qui ont fait réagir les téléspectateurs. Une occasion pour les fans de revivre les temps forts du programme dans une ambiance plus détendue, propre aux jours fériés.

Mais pas d’inquiétude pour les habitués : l’émission reprendra son rythme normal dès demain, mardi, avec le retour des inédits en direct. Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe seront de nouveau aux commandes pour décrypter l’actualité et recevoir de nouveaux invités sur le plateau.

Un petit break pascal avant de repartir de plus belle !



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