Un Si Grand Soleil Spoiler : Dimitri en danger, Marc prêt à découvrir le secret de Beaulieu (épisode du 9 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1897 du 9 avril 2026 – On peut dire que Dimitri s’est encore une fois mis dans une situation compliquée dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En cambriolant chez les Beaulieu pour le compte de José, Dimitri s’est mis en grand danger.











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Il a volé leurs appareils photos, Jeanne a tiré sur lui mais dans quelques jours, au commissariat, les Beaulieu vont étrangement couvrir Dimitri. Le sang de Dimitri a été retrouvé dans leur propriété mais les Beaulieu mentent : ils assurent ne pas avoir d’arme et ne jamais avoir vu Dimitri !

Claudine, lucide, pense que les Beaulieu sont louches… Elle dit à Dimitri qu’il a de la chance qu’ils l’aient couvert. Claire, qui soigne sa blessure par balle, pense pareil.

Mais en réalité, les Beaulieu n’ont pas dit leur dernier mot. Ils comptent s’occuper eux-mêmes de Dimitri pour récupérer ce qu’il a volé ! Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’il agissait pour José, qui a tout revendu à Alix. Marc fait partie des acheteurs, il a récupéré un vieux projecteur avec un film Super 8 bloqué à l’intérieur. Il veut le faire réparer pour découvrir les images…



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Marc ne le sait pas mais il est sur le point de découvrir le secret des Beaulieu…

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