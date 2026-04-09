C à vous du 9 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 9 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Coulisses de la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, rôle de l’ambassade de France en Iran, situation sur place…. Pierre Cochard, ambassadeur de France en Iran, est l’invité de

🔵 Les zones d’ombre de l’affaire Émile racontées dans un livre-enquête. Décryptage avec Valentin Doyen, journaliste et auteur de « Emile : les zones grises de l’enquête », aux éditions Fayard



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Frédéric Beigbeder pour son livre « Ibiza a beaucoup changé »

🎭 Titoff pour le spectacle « Showbiz » en tournée dans toute la France

🖼️ Rossy de Palma, festival « Le nouveau printemps » du 29 mai au 28 juin à Toulouse

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 9 avril 2026 à 19h sur France 5.