C à vous du 9 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 9 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 9 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
France 5


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🔵 Dans la suite de C à vous :
📖 Frédéric Beigbeder pour son livre « Ibiza a beaucoup changé »
🎭 Titoff pour le spectacle « Showbiz » en tournée dans toute la France
🖼️ Rossy de Palma, festival « Le nouveau printemps » du 29 mai au 28 juin à Toulouse

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 9 avril 2026 à 19h sur France 5.

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