La meilleure boulangerie de France du 9 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 9 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue de découvrir des boulangeries dans l’est de l’Île-de-France.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 9 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 22ème semaine de la saison, le jury est à l’est de l’Île-de-France.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Mathieu dans le Val-de-Marne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (8/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Jacob en Seine-Saint-Denis qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Thibaut et Mélanie en Seine et Marne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (8/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera encore une fois Seine et Marne à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 6 avril : Le Façonneur à Nogent-sur-Marne (94) / L’atelier M à Montreuil (93)

📅 Mardi 7 avril : Maison N’Cho à Pantin (93) / Boulangerie Au grand jour à Saint-Denis (93)

📅 Mercredi 8 avril : Maison Alonso à Lagny-sur-Marne (77) / Boulangerie Pâtisserie Aux délices du Morin Villiers-sur-Morin (77)

📅 Jeudi 9 avril : Boulangerie Pâtisserie Maeva à Coulommiers (77) / Nicolas Gouret le boulanger à Sainte-Colombe (77)

📅 Vendredi 10 avril : Boulangerie Les Gaulois à Thiais (94) / Boulangerie Levain à Bonneuil (94)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’est de l’Île-de-France pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle tournée gourmande à travers l’Hexagone. Comme chaque année, l’émission part à la découverte de fournils d’exception, mettant en lumière le terroir, le savoir-faire artisanal et toute la richesse du patrimoine culinaire français.

Du côté du jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son arrivée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. Cette nouvelle saison sera aussi marquée par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette aventure unique.