Un Si Grand Soleil Spoiler : Marc agressé et hospitalisé d’urgence ! (épisode du 13 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1900 du 14 avril 2026 – Les choses vont mal tourner pour Marc dans votre feuilleton quotidien de Montpellier « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Marc va être agressé et hospitalisé d’urgence !











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Alors que Marc part avec Kira à l’étang de Thau pour une interview, il réalise qu’il a oublié son appareil photo et fait demi-tour… Au même moment, Henri pénètre dans son appartement et récupère la fameuse caméra Super 8…

Kira s’inquiète, Marc ne revient pas. Elle décide donc d’aller voir et découvre Marc inconcient et blessé à la tête ! Elle appelle les secours, Marc est hospitalisé d’urgence. Par chance, plus de peur que de mal ! Claire annonce à Kira qu’ils le gardent en observations pour la nuit mais ça va aller.

Plus tard, Henri retrouve sa soeur avec la caméra. Il décide, contre l’avis de Jeanne, de bruler le fameux film qui se trouvait à l’intérieur. Jeanne assure que leur père n’aurait pas voulu ça, elle est convaincue que le bruler va leur porter malheur !



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