Ça commence aujourd’hui du 10 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 10 avril 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 10 avril 2026 à 13h55 « Tout pour mon animal ! » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit placé sous le signe de l’amour inconditionnel que certains portent à leurs animaux. Intitulée « Tout pour mon animal ! », cette émission présentée par Faustine Bollaert met en lumière des témoignages bouleversants et inspirants.

Sur le plateau, des invités viennent raconter jusqu’où ils sont prêts à aller pour le bien-être de leur compagnon à quatre pattes (ou à plumes !). Dévouement sans limite, sacrifices personnels, liens fusionnels… chacun partage une histoire forte, souvent marquée par des épreuves mais aussi par une profonde complicité avec son animal.



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À travers ces récits, l’émission interroge la place essentielle qu’occupent les animaux dans nos vies et l’impact émotionnel qu’ils peuvent avoir. Un rendez-vous touchant et sincère, qui devrait une nouvelle fois émouvoir les téléspectateurs.

Et à 15h : « Hirsutisme : elles ne veulent plus vivre cachées » (rediffusion)

L’émission traite d’un sujet encore tabou : l’hirsutisme, une pilosité excessive chez la femme (visage, dos, poitrine), qui concernerait 5 à 10 % des Françaises. Entourée d’experts, Faustine Bollaert reçoit trois femmes venues témoigner.

Audrey partage son quotidien marqué par le rasage du visage, lié au SOPK. Longtemps complexée et isolée, elle aspire aujourd’hui à s’assumer pleinement.

Laura évoque une enfance difficile et une longue errance médicale, jusqu’au diagnostic de son SOPK, après une tentative de suicide. Elle raconte son parcours et sa vie d’étudiante.

Raïssa, après plusieurs échecs, a trouvé une solution avec l’électrolyse. Elle livre un témoignage plein d’espoir après des années de honte.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.