Les 12 coups de midi du 10 avril 2026 : coup d’arrêt pour Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile

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Les 12 coups de midi du 10 avril 2026, 203ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Avant son abandon programmé la semaine prochaine, le Maître de Midi n’a remporté que 20 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











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Les 12 coups de midi du 10 avril, toujours 2 indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien totalise ainsi l’incroyable somme de 840 337 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, seulement 2 cases envolées aujourd’hui on a toujours deux indices : le château de Fontainebleau en photo de fond et des chaussons de ballet (danse classique).

Avec ces deux indices, difficile de dire qui se cache sur cette étoile. Evidemment, les chaussons de danse font penser à Natalie Portman pour « Black Swan », ou encore à Benjamin Millepied.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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