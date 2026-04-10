« L’orpheline diabolique » : votre téléfilm ce 10 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« L’orpheline diabolique » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 10 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’orpheline diabolique ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« L’orpheline diabolique » : l’histoire, le casting

Karl et Jessica, un couple dans la quarantaine et parents d’une adolescente de 15 ans, rêvent d’agrandir leur famille en adoptant un bébé. Conscients que leur âge complique ce projet, ils se tournent finalement vers Gabby, une fillette de 8 ans aux besoins spécifiques, née au Portugal et déjà passée par plusieurs familles d’accueil aux États-Unis.



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Cependant, l’arrivée de Gabby bouleverse rapidement leur quotidien : son comportement instable fragilise l’équilibre familial. Jessica commence alors à douter de l’identité réelle de l’enfant. En cherchant à découvrir la vérité, elle va peu à peu lever le voile sur un mystère inquiétant, aux conséquences bien plus dangereuses qu’elle ne l’imaginait.

Avec : Betsy Brandt (Jessica), Mark Taylor (Karl), Chloe Chapman (Gabby), Eve Edwards (Rhiannon)

Et à 16h, « L’enfant secret » (rediffusion)

À 17 ans, Katherine donne naissance à une petite fille qu’elle pense morte à la naissance. En réalité, sa mère Joyce l’a secrètement fait adopter afin de préserver l’avenir de sa fille.

Vingt ans plus tard, Katherine vit avec Chuck et leur fille Haley. Lorsque cette dernière est diagnostiquée d’une leucémie et a besoin d’une greffe de moelle osseuse, Joyce retrouve la trace de Libby, l’aînée de Katherine. Elle orchestre alors en secret un don de moelle, sans révéler à quiconque le lien qui unit la jeune femme à la famille.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Katherine), Madelyn Keys (Libby), Sonja Smits (Joyce), Gabriel Venneri (Chuck), Zoe Sarantakis (Haley)