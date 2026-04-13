« L’inconnue dans le placard » : votre téléfilm inédit ce 13 avril sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« L’inconnue dans le placard » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 13 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « L’inconnue dans le placard ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« L’inconnue dans le placard » : l’histoire, le casting

À la suite du décès de son père, Amy Robertson prend la tête de la fondation qu’il avait fondée. En se rendant chez lui pour choisir des objets à mettre aux enchères, elle surprend un cambrioleur en train de dérober une boîte à bijoux. Pris de panique, l’homme laisse tomber la boîte avant de prendre la fuite. À l’intérieur, Amy découvre une clé USB ainsi que la clé d’un box de stockage. Intriguée, elle décide de s’y rendre pour percer les secrets que son père lui cachait… mais y fait une macabre découverte : le corps sans vie d’une femme dissimulé dans une armoire.



Publicité





Avec : Kirsten Comerford (Amy Robertson), Chris Hong (James Robertson), Tori Barban (Maisie), Jayne Heitmeyer (Clara)

Et à 16h, « Jamais sans ma soeur » (rediffusion)

Hannah célèbre son anniversaire entourée de sa sœur Darcie et de leurs parents d’accueil, Keith et Gillian, qui envisagent de les adopter. Mais la soirée tourne mal après une dispute, et Hannah s’éclipse en cachette pour rejoindre son petit ami… Elle disparaît alors sans laisser de trace. Tandis que Gillian soupçonne le jeune homme de lui avoir fait du mal, la police privilégie la thèse d’une fugue. Déterminée à découvrir la vérité, Darcie décide de mener sa propre enquête. Ses recherches la conduisent à lever le voile sur un lourd secret de famille… au risque de se mettre elle-même en danger.

Avec : Corina Akeson (Gillian), Maddy Hillis (Darcie), Jay Hindle (Keith), Alaska Leigh (Hannah)