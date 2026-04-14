« Une nouvelle femme de ménage » : votre téléfilm inédit ce 14 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Une nouvelle femme de ménage » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 14 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Une nouvelle femme de ménage ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Une nouvelle femme de ménage » : l’histoire, le casting

Sadie accepte un emploi d’aide ménagère auprès d’un couple de personnes âgées et s’installe avec ses enfants dans leur maison. Très vite, une atmosphère oppressante s’installe et le comportement de leurs hôtes devient inquiétant. Malgré les mises en garde d’un voisin, Sadie, faute de moyens financiers, se voit contrainte de rester.



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Avec : Nicole Reddinger (Sadie), Paul Van Scott (Grant), Ryan Anthony Holcomb (Max), Piper Collins (Olivia), Gisele Frame (Evelyn), John Castle (Jake)

Et à 16h, « Tu seras ma meilleure amie… » (rediffusion)

Ashley, une lycéenne populaire issue d’un milieu aisé, doit subir en urgence une greffe de foie. Le seul donneur compatible est Katie, une camarade solitaire et marginalisée. Mais Sasha, la sœur aînée de Katie, toxicomane et détentrice de l’autorité parentale, refuse de donner son accord pour le don. Déterminée à sauver Ashley, Katie prend alors le risque d’imiter la signature de sa sœur…

Avec : Juliana Destefano (Katie), Revell Carpenter (Ashley), Briana Femia (Sasha), Carrie Schroeder (Rena)