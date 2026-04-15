« Une croisière royale » : votre téléfilm inédit ce 15 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Une croisière royale » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 15 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Une croisière royale ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Une croisière royale » : l’histoire, le casting

Un an après l’annulation de son mariage, Ava, jeune galeriste à Chicago, peine encore à tourner la page. Sur les conseils d’un collègue, elle décide finalement de partir seule pour la croisière qui devait être sa lune de miel. À bord, elle fait la connaissance de Joe Alexander, un passager aussi charismatique que passionné d’art, en quête d’œuvres pour un catalogue de vente aux enchères. Mais Ava est loin de se douter que Joe cache en réalité une tout autre identité : celle de József, duc de Baldonie et héritier du trône.



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Avec : Jessica Sipos (Ava Licallief), Dan Jeanotte (Duke József), Kathryn Drysdale (Teddy Connors), Steven Pacey (Reynolds)

Et à 16h, « Une star à domicile » (rediffusion)

Nick, chanteur autrefois très populaire, voit aujourd’hui sa carrière décliner peu à peu. Lors d’un concert à Salt Lake City, il rencontre enfin Summer, une fan avec qui il échange par mail et par téléphone depuis des années, sans jamais l’avoir réellement rencontrée jusque-là.

Avec : Alexa PenaVega (Summer Rivera), Carlos PenaVega (Nick Mendez), Ivonne Coll (Grand-mère Rivera), René Rivera (Antonio Rivera)