Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2026 à 13h55 « Cette aventure extra-conjugale qui a viré au cauchemar » (inédit)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invités venus témoigner d’une expérience aussi bouleversante que marquante. Tous ont un point commun : ils ont vécu une aventure extra-conjugale qui, loin du fantasme ou de l’évasion espérée, a rapidement tourné au cauchemar.

Entre mensonges, manipulations, trahisons et conséquences parfois dramatiques, ces hommes et ces femmes racontent comment une relation secrète a bouleversé leur vie, détruit leur équilibre familial ou les a plongés dans des situations dont ils n’imaginaient pas l’issue.



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À travers des récits poignants et sans filtre, cette émission met en lumière les dérives possibles de ces histoires clandestines, mais aussi le chemin de reconstruction entrepris par ceux qui ont réussi à s’en sortir. Un témoignage fort, entre confidences intimes et prises de conscience, qui ne laissera personne indifférent.

Et à 15h : « Des péripéties… et un bébé ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des parents dont les accouchements ont pris des tournures totalement inattendues. Entre imprévus et situations hors du commun, ils reviennent sur ces moments intenses avec humour et légèreté. Jessica raconte la naissance de ses jumeaux sur une autoroute, en pleine nuit et sous la pluie, tandis qu’Anne-Sophie a accouché d’Isaac à 200 kilomètres de chez elle, le jour même du mariage de sa sœur, dans un Airbnb. De son côté, Laëtitia n’a pas eu le temps d’atteindre la maternité et a donné naissance à son bébé sur le parking de sa résidence, entre deux voitures.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.