« La femme au rouge à lèvres carmin » : votre téléfilm ce 16 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La femme au rouge à lèvres carmin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 16 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La femme au rouge à lèvres carmin ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La femme au rouge à lèvres carmin » : l’histoire, le casting

Jeune journaliste au Chronicle, Lucy vit avec Roy, qui lui propose un soir de se faire passer pour une certaine Maggie afin de pimenter leur relation. Quelques jours plus tard, elle découvre qu’une femme du même nom a mystérieusement disparu. En enquêtant, Lucy commence à suspecter Roy, puis s’intéresse à Dan, un proche de Maggie, qui ne la laisse pas indifférente.



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Avec : Rebecca Liddiard (Lucy Compton), Marshall Williams (Roy Kirkpatrick), Rebecca Gibson (Odette Heller), Paul Essiembre (Le détective Oliver Webb)

Et à 16h, « Jeune & manipulateur » (rediffusion)

Une cheffe de projet recrute un jeune stagiaire qui développe rapidement une fascination inquiétante pour elle. Peu à peu, son obsession prend le dessus, au point qu’il envisage d’éliminer tous ceux qui pourraient faire obstacle à leur rapprochement…

Avec : Emmanuelle Vaugier (Maya), Georgia Bradner (Jane), Madison Smith (Alex Dales), Jason Tremblay (Ben)