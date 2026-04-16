Les 12 coups de midi du 16 avril 2026 : quels gains pour Cyprien à J-3 de son abandon ?

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Les 12 coups de midi du 16 avril 2026, 209ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une victoire à 1000 euros ce jeudi midi, à J-3 de son abandon programmé dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ».











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Les 12 coups de midi du 16 avril, bientôt un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi son incroyable cagnotte monter au total de 859 837 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, et une clé plate. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau évoque sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; enfin, les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse.

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+