Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2026 à 13h55 « Ados, elles sont devenues le précieux soutien de leur maman » (inédit)

Pour ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert donne la parole à des adolescentes au parcours bouleversant. Derrière leur jeune âge, ces jeunes filles ont dû grandir plus vite que prévu pour devenir un véritable pilier pour leur maman.

Maladie, séparation, difficultés financières ou épreuves de la vie… face à ces situations, elles ont pris des responsabilités importantes, parfois au détriment de leur insouciance. Avec courage et maturité, elles épaulent, soutiennent et protègent celle qui les a mises au monde.



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À travers des témoignages forts et émouvants, l’émission met en lumière ces liens uniques, où les rôles semblent parfois s’inverser. Un moment de partage sincère, rempli d’amour, de résilience et d’admiration pour ces adolescentes hors du commun.

Et à 15h : « Et dire qu’ils avaient imaginé des vacances de rêve…! » (rediffusion)

Faustine Bollaert aborde le thème des vacances qui tournent mal. Les invités pensaient vivre un séjour de rêve, entre eaux turquoise et paysages paradisiaques, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Isabelle, grande voyageuse de 37 ans, enchaîne les aventures autour du monde… et les galères, qu’elle raconte avec humour. Alison, elle, évoque son tout premier voyage à Marrakech, qui s’est transformé en série de déconvenues avec ses amis. Enfin, Candice et Nicolas, jeunes amoureux passionnés de voyages, avaient misé gros sur un séjour en Sardaigne, mais entre pluies torrentielles et imprévus, leurs vacances idéales ont vite tourné au cauchemar.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.