Les 12 coups de midi du 17 avril 2026 : Cyprien se fait peur, quel est ce nouvel indice apparu sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 17 avril 2026, 210ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 210ème victoire ce vendredi midi, à J-2 de son abandon programmé dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et on peut dire qu’il s’est fait peur aujourd’hui, avec seulement quelques secondes d’écart avec son adversaire sur le Coup Fatal !











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Les 12 coups de midi du 17 avril, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a finalement remporté 1000 euros à partager, faisant monter sa cagnotte au total de 860 337 euros de gains et cadeaux.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : il s’agit d’une machine à tatouer ! Il s’ajoute aux indices précédents : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, et une clé plate. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau évoque sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; enfin, les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+