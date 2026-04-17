Tout le monde veut prendre sa place : jusqu’où ira Vincent ? Quels gains aujourd’hui ? (17 avril 2026)

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Incroyable parcours que celui de Vincent dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Après s’être fait peur la veille, Vincent a signé une plus large victoire ce vendredi et continue doucement mais surement de se rapprocher du record de victoires détenu par Marie-Christine !











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Aujourd’hui sur la finale, l’adversaire de Vincent a fait 17 points et lui a permis de gagner 1700 euros supplémentaires. De quoi faire monter les gains du Champion à 227 800 euros en 184 victoires.

Vincent est désormais à 30 victoires de réussir le pari fou de dépasser Marie-Christine, qui est à la tête du classement des plus grands Champions depuis déjà 8 ans !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 184 victoires, 227.800 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 17 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 17 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv