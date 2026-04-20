Ça commence aujourd’hui du 20 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 20 avril 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 20 avril 2026 à 13h55 « Maîtresse de leur mari, ex-conjoint : ils leur ont rendu la vie infernale ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau plusieurs femmes dont la vie a basculé après leur séparation. XX, d’abord rongée par des soupçons d’infidélité, a vu ses craintes confirmées lorsqu’un inconnu l’a contactée au nom de la maîtresse de son mari ; malgré les assurances de ce dernier, elle a ensuite subi un harcèlement intense mêlant messages anonymes, publications en ligne, surveillance et actes de vandalisme, avant de découvrir qu’il lui cachait encore des choses. Eugénie, quant à elle, a quitté son compagnon alors qu’elle était enceinte, mais celui-ci a refusé la rupture et l’a harcelée de manière obsessionnelle, allant jusqu’à lui envoyer des centaines de messages par jour, provoquant un tel stress qu’elle a dû être hospitalisée pour risque d’accouchement prématuré. Enfin, après quatre ans de relation, Laetitia a décidé de partir, déclenchant une spirale de menaces, d’appels incessants et de violences indirectes, son ex-compagnon s’en prenant également à son nouveau partenaire et allant jusqu’à vandaliser son domicile.

Et à 15h : « Policier, militaire : leur bourreau faisait partie des forces de l’ordre » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit sur son plateau des femmes qui ont été victimes de violences conjugales exercées par des conjoints issus des forces de l’ordre. Anaïs raconte avoir vécu sous l’emprise d’un policier extrêmement jaloux, qui la surveillait en permanence et est allé jusqu’à la menacer avec son arme de service. Johanna, de son côté, évoque sa relation avec un militaire dont elle était tombée amoureuse au premier regard, mais dont le comportement s’est progressivement transformé en violences psychologiques puis physiques, d’abord dirigées contre des objets avant de s’abattre sur elle, y compris pendant sa grossesse. Enfin, Alison revient sur les violences subies de la part de son ex-compagnon, ancien militaire, qui exploitait son passé pour instaurer un climat de terreur, multipliant menaces de mort, agressions et harcèlement, au point de contraindre Alison et ses filles à se barricader à plusieurs reprises malgré une ordonnance de protection.



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Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.