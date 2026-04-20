« La femme qui en savait trop » : votre téléfilm inédit ce 20 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La femme qui en savait trop » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 20 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La femme qui en savait trop ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La femme qui en savait trop » : l’histoire, le casting

Après la mort de Kevin, fauché par un chauffard en fuite, Lisa décide de faire la lumière sur les circonstances du drame pour que Rose, la mère de la victime, découvre enfin la vérité. Mais en s’obstinant dans son enquête, elle se met peu à peu tout le monde à dos, y compris son propre mari et sa fille. Ira-t-elle jusqu’au bout pour révéler ce qui s’est réellement passé ?



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Avec : Nicole Unger (Lisa Clarkson), Matthew Pohlkamp (Sam Clarkson), Tiffany Montgomery (Avery Downey), Steven Hemminger (Noah Downey)

Et à 16h, « La vengeance de Diana » (rediffusion)

Accusée à tort par son ex-mari, le médecin Elias, d’avoir surfacturé de nombreux patients, Diana a été incarcérée. En prison, elle fait la connaissance de Wendy, une jeune femme elle aussi victime d’un homme. Déterminées à prendre leur revanche, elles s’associent à leur sortie et lancent une société de recrutement médical. Wendy parvient alors à se rapprocher d’Elias en démarchant sa clinique, avec l’espoir de récupérer des preuves capables d’innocenter Diana.

Avec : Hannah Jane McMurray (Diana), Rib Hillis (Elias), Kia Dorsey (Chandler), Paul Diaz (Jeffrey)