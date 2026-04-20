Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce lundi ? (20 avril 2026)

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Nouvelle victoire de Vincent ce lundi midi pour bien débuter la semaine dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ».











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Avec les 9 points de son adversaire, Vincent a ainsi reporté 900 euros supplémentaires aujourd’hui. De quoi faire monter ses gains au total de 233 900 euros en 187 victoires.

Notez donc que Vincent n’est plus qu’à 27 victoires de faire mieux que Marie-Christine, qui est à la tête du classement des plus grands Champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 187 victoires, 233.900 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 20 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 20 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv