Ça commence aujourd’hui du 21 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 21 avril 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 21 avril 2026 à 13h55 « Funérailles : ils ont déjà tout prévu ! » (inédit)

Dans ce numéro, Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont fait un choix aussi surprenant que réfléchi : organiser eux-mêmes leurs propres funérailles.

Par anticipation, par souci de soulager leurs proches ou tout simplement pour garder la maîtrise de ce moment si particulier, ils ont déjà tout prévu : cérémonie, musique, discours… rien n’a été laissé au hasard. Derrière ces décisions, des histoires de vie fortes, des expériences personnelles marquantes et une volonté commune d’aborder la mort avec lucidité, parfois même avec une touche d’humour.



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Au fil de l’émission, chacun se confie avec sincérité sur les raisons qui les ont poussés à franchir le pas, mais aussi sur le regard des autres face à ce choix encore tabou. Un témoignage bouleversant, inspirant et profondément humain, qui invite à réfléchir autrement à la fin de vie.

Un moment d’émotion et de partage, fidèle à l’esprit de l’émission.

Et à 15h : « Un mariage et un deuil : elles ont vécu le meilleur et le pire en même temps » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille quatre femmes dont la vie a basculé brutalement, passant du bonheur intense de leur mariage à la douleur d’un deuil. Aurélie a perdu son père, Patrice, dès le lendemain de la cérémonie, lui qui, en soins palliatifs, s’était impliqué dans chaque préparation avec l’espoir d’y assister jusqu’au bout. Perrine, elle, a dû dire adieu à Emmanuel, l’amour de sa vie, emporté par un cancer incurable au lendemain de leur union, célébrée à domicile pour réaliser leur promesse malgré la maladie. Enfin, Marion et sa fille Annabelle témoignent de la disparition soudaine de Françoise, leur mère et grand-mère, décédée d’une crise cardiaque le soir même du mariage. Des récits poignants qui illustrent à quel point la joie peut, parfois, être indissociable de la perte.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.