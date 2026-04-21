« La fille que j’ai perdue » : votre téléfilm ce 21 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La fille que j’ai perdue » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 21 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La fille que j’ai perdue ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La fille que j’ai perdue » : l’histoire, le casting

Cynthia, journaliste d’investigation reconnue, est hantée par le souvenir de sa fille Lexie, qu’elle a abandonnée à 17 ans. Vingt ans plus tard, elle décide de partir à sa recherche et contacte l’agence d’adoption à laquelle elle l’avait confiée. Mais celle-ci affirme ne détenir aucune trace de son dossier, et n’avoir jamais employé la femme à qui Cynthia avait remis son bébé. Troublée par ces révélations inquiétantes, elle se lance dans une enquête périlleuse, épaulée par son mari Andrew.



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Avec : Romina D’Ugo (Cynthia Robins), Kelly Penner (Andrew Masters), Jenny Young (Maureen), Arwen Humphreys (Billie)

Et à 16h, « Une nounou malveillante » (rediffusion)

Anna Gray, blogueuse en pleine ascension, attend son premier enfant avec son mari Jon. Sur les conseils de son éditrice Margo, elle envisage de faire appel à une accompagnante à la naissance pour se préparer à l’accouchement et à sa nouvelle vie de maman — une expérience qu’elle pourrait aussi partager en vidéos sur son blog. Parmi ses abonnés, Rachel suit de très près cette grossesse. Des années plus tôt, Anna gardait sa fille Violette, tragiquement décédée de la mort subite du nourrisson. Persuadée qu’Anna en est responsable, Rachel voit dans cette situation l’occasion idéale de se venger… et de “reprendre” l’enfant qu’elle a perdu. Sous une fausse identité, Rose Carr, elle parvient à s’introduire dans la vie du couple en tant qu’accompagnante à la naissance.

Avec : Linsey Godfrey (Anna Gray), Alicia Leigh Willis (Raquel), Preston Jones (Jon), Jessica Blackmore (Jane)