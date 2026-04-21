Les 12 coups de midi du 21 avril 2026 : quels gains pour Francine ? Qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 21 avril 2026, 3ème victoire de Francine – Nouvelle victoire de Francine ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Quels gains a-t-elle remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


Les 12 coups de midi du 21 avril 2026 : quels gains pour Francine ? Qui est derrière l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 21 avril, l’étoile mystérieuse se dévoile

Avec une victoire à 1000 euros à partager ce mardi, Francine totalise ainsi 560 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est entrain d’apparaitre mais difficile de dire de quoi il s’agit. On a déjà pas mal d’indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, et un cheval. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.


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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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