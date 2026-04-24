Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2026 à 13h55 « Tout pour leur idole ! » (inédit)

Pour ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert donne la parole à des invités prêts à tout par amour… ou plutôt par admiration ! Le thème du jour : « Tout pour leur idole ! ». Sur le plateau, ils racontent jusqu’où ils sont allés pour approcher, soutenir ou ressembler à la personne qu’ils admirent profondément. Voyages à l’autre bout du monde, sacrifices personnels, collections impressionnantes ou rencontres bouleversantes : leurs témoignages sont à la fois étonnants, touchants et parfois déroutants.

Qu’est-ce qui pousse à vouer une telle passion à une célébrité ? Où se situe la limite entre admiration et obsession ? Et comment ces histoires ont-elles changé leur vie ?



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Entre émotions, confidences et moments inattendus, cette émission explore les liens uniques qui unissent des fans à leurs idoles, et nous interroge sur nos propres passions.

Et à 15h : « Médicaments : des effets secondaires incontrôlables ! » (rediffusion)

L’émission du jour aborde les effets secondaires parfois dévastateurs des médicaments. Faustine Bollaert reçoit trois invités. Camille, 18 ans, diagnostiquée avec des troubles schizophréniques affectifs et un TDAH, a subi de lourds effets secondaires liés à ses traitements (libido excessive, dépenses incontrôlées). Stéphane, 48 ans, atteint de la maladie de Parkinson, a développé des addictions (pornographie, paris) à cause de son traitement. Enfin, Grégoire, 12 ans, souffre depuis un voyage au Kenya de symptômes persistants (maux de tête, vertiges, dépersonnalisation) après un traitement antipaludique, sans lien établi à l’époque.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.