Tout le monde veut prendre sa place : victoire écrasante de Vincent , quels gains ce vendredi ? (24 avril 2026)

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Après s’être fait peur hier, victoire écrasante de Vincent ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». En effet, avec 27 points contre 13, il n’a pas tremblé !











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Avec le thème sur l’Inde, Vincent a failli faire un sans faute. Et son adversaire lui a permis de remporter 1300 euros supplémentaires. De quoi faire grimper les gains du Champion au total de 239 000 euros en 191 victoires.

Notez donc que Vincent n’est désormais « plus qu’à » 24 victoires de prendre la première place du classement des champions à Marie-Christine.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 191 victoires, 239.000 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 24 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 24 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv