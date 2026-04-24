« Vengeance & haute couture » : votre téléfilm ce 24 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Vengeance & haute couture » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit s’intitule « Vengeance & haute couture ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Vengeance & haute couture » : l’histoire, le casting

Amy mène une vie idéale jusqu’au jour où sa patronne décède en lui léguant la majorité de son entreprise, provoquant la colère de sa fille, Blair. Très vite, des agressions et morts suspectes touchent les employés. Amy sombre dans le doute, suspectant tout le monde, même son compagnon Kevin, qui la pense paranoïaque. Entre Kevin, Blair et Wanda, une ancienne employée licenciée, elle ne sait plus à qui faire confiance… ni si elle sera la prochaine cible.

Avec : Brianna Cohen (Amy), Mo Sehgal (Kevin), Annie Sullivan (Blair), Monanik « Moe » Dugar (Wanda)



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Et à 16h, « Luxe, paillettes et indécence » (rediffusion)

À 22 ans, Bridget s’installe à Los Angeles pour devenir blogueuse. En attendant, elle accepte un poste très bien payé d’assistante auprès d’un riche homme d’affaires, Anthony Glonz. Elle découvre que son rôle inclut aussi d’accompagner des clients lors de dîners. Séduite par cette expérience, elle lance un blog sur sa vie de « sugar baby », qui rencontre rapidement un grand succès.

Avec : Aubrey Reynolds (Lindsey), Lauren Swickard (Bridget), Brent Bailey (Anthony), Rick Otto (Damon), Elise Robertson (Jolene)