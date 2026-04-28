Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2026 à 13h55 « Ils se sont mariés quelques jours avant la mort » (rediffusion)

Ils ont vécu une histoire d’amour plus forte que tout… jusqu’à l’ultime instant. Dans ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert reçoit des invités au destin bouleversant, qui ont fait le choix de se dire “oui” alors que la vie leur comptait ses derniers jours.

Face à la maladie ou à l’urgence du temps qui file, ces couples ont décidé de célébrer leur amour envers et contre tout. Mariages organisés en quelques jours, cérémonies chargées d’émotion, promesses éternelles échangées dans des circonstances hors du commun… Tous témoignent de la force de leur engagement et de l’intensité de ces instants précieux.



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Entre larmes et souvenirs lumineux, ils racontent ce que ce mariage a changé pour eux, comment il a donné du sens à l’épreuve, et pourquoi ils referaient ce choix sans hésiter. Des récits poignants qui rappellent que l’amour peut être plus fort que la peur et que, parfois, quelques jours suffisent pour sceller une vie entière.

Et à 15h : « Ils ont été victimes d’un gang de mineurs » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit sur son plateau trois invités qui ont accepté de livrer des témoignages bouleversants. Tous racontent des parcours marqués par une violence extrême, vécue ou commise à un âge où l’on sort à peine de l’adolescence.

Le frère cadet d’Adama a été mortellement poignardé en 2011 lors d’une rixe de rue. Anéanti par la douleur et la colère, il a d’abord choisi la voie de la vengeance, s’enfonçant lui-même dans la violence. Après un passage en prison, il a décidé de transformer son expérience en engagement positif. Il a ainsi créé l’association « Sada », avec la volonté de protéger ceux qu’il appelle « nos petits frères ».

À quinze ans, Hannah a été violemment agressée par deux adolescentes de son âge pour lui voler son téléphone. Aujourd’hui encore, elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique qui continue de bouleverser son quotidien.

Damien, gendarme, a quant à lui été victime d’une attaque d’une extrême violence lors d’une mission en Nouvelle-Calédonie. Touché par balle à proximité de la colonne vertébrale, il garde de lourdes séquelles physiques et neurologiques. Les auteurs des tirs, ainsi que leurs complices, étaient âgés de treize à dix-huit ans.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.