« Face aux mensonges de ma soeur » : votre téléfilm ce 28 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Face aux mensonges de ma soeur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Face aux mensonges de ma soeur ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Face aux mensonges de ma soeur » : l’histoire, le casting

Nick et Haley attendent un enfant lorsque le père de Nick trouve la mort dans un tragique accident sur un chantier. Le jour des funérailles, Zara, la demi-sœur de Nick qu’il n’a pas revue depuis son enfance, refait surface. Tous se retrouvent alors dans la maison familiale, où vit également Callie, la compagne du défunt.



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Lors de la lecture du testament, Zara et Callie héritent chacune d’une somme d’argent, tandis que Nick reçoit le reste des biens, dont la maison. Rapidement, Zara se montre suspicieuse envers Callie, qu’elle soupçonne d’agir par intérêt. Elle supporte aussi difficilement le fait que cette dernière soit la marraine du futur bébé.

Lorsque l’avocat de la famille est retrouvé mort, Zara accuse aussitôt Callie d’avoir tout orchestré pour s’emparer de l’héritage. Peu après, les événements prennent une tournure encore plus inquiétante : Nick est blessé sur un chantier et Haley est agressée à leur domicile.

Avec : Andrea Bowen (Haley Downes), Lydia Hearst (Zara Downes), Brando Eaton (Nick Downes), Diora Baird (Callie Hayes)

Et à 16h, « Une promesse pour venger ma sœur » (rediffusion)

Andrea intègre l’université de Benhurst, là même où sa sœur Gabrielle a perdu la vie un an auparavant. Malgré l’opposition de sa mère, elle choisit également de rejoindre la sororité à laquelle appartenait Gabrielle, dominée par la très populaire Kelly et encadrée par la rassurante Rebecca.

À peine arrivée, Andrea reçoit une mystérieuse lettre anonyme l’avertissant de se méfier de son entourage et affirmant que la mort de sa sœur n’était pas accidentelle. Troublée, elle décide, avec son amie Jess, de faire la lumière sur cette affaire et de découvrir ce qui est réellement arrivé à Gabrielle.

Avec : Lauryn Speights (Andrea Davrow), Monique Straw (Vanessa Davrow), Alexandria DeBerry (Callie Thompson), Ashley Jones (Rebecca Hale)