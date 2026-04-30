Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2026 à 13h55 « Infidélité : leur mari est parti pour l’une de leurs proches » (rediffusion)

À 16 ans, Christine quitte tout pour partir en Italie se marier. Des années plus tard, elle entend des rumeurs évoquant une relation entre son mari et une amie plus jeune de dix ans. Il finit par reconnaître cette liaison, tout en refusant d’y mettre un terme. Lorsqu’elle tombe de nouveau enceinte, il affirme avoir rompu. Pourtant, elle découvrira plus tard que la relation s’est poursuivie pendant des années, et que la maîtresse était enceinte de neuf mois.

Margaux vivait une relation de dix ans lorsqu’elle apprend que son mari la trompe avec l’une de ses amies. À l’été 2019, il la quitte, prétextant des sentiments qui ont changé. Dans le même temps, Margaux remarque que son amie prend ses distances. Sur les conseils d’une proche, elle consulte les messages de son mari et y découvre des échanges sans équivoque.



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Après la mort d’un ami commun, Natacha et son mari soutiennent la veuve. Mais rapidement, certains membres du groupe s’inquiètent de la proximité entre l’époux de Natacha et cette amie. Malgré les alertes et les indices qu’elle accumule en menant ses propres recherches, Natacha met du temps à accepter la réalité.

Et à 15h : « 18 ans pour toujours… » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invités qui ont tous vécu la perte d’un proche à l’âge de 18 ans. Wendy évoque la disparition de son frère Erwan, survenue alors qu’il se trouvait en boîte de nuit pour un concert. Amandine revient sur le décès tragique de son fils Kenny : lors d’une sortie avec une jeune fille dont il était amoureux et deux autres adolescents, ils ont consommé du protoxyde d’azote, avant que le conducteur ne perde le contrôle du véhicule après des accélérations dangereuses, causant un accident fatal. Fanny, quant à elle, confie avoir perdu son frère aîné Yoan à seulement 14 ans, après qu’il soit parti faire une balade à vélo sans jamais revenir. Des récits bouleversants, empreints d’émotion.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.